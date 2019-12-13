نجل روبرت مردوخ يشتري منزلا بـ150 مليون دولار

2019/12/13 | 18:45 - المصدر: العهد نيوز

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اشترى لاكلان، ابن القطب الإعلامي الشهير روبرت مردوخ، منزلا، ظهر في المسلسل التلفزيوني الكوميدي القديم "بيفرلي هيلبيليز" في كاليفورنيا، مسجلا أعلى سعر منزل

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