نصر الله: الامريكان ينظرون للتظاهرات على انها أدوات للضغط على ايران

2019/12/13 | 18:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، الجمعة، إن الولايات المتحدة تحاول استغلال التظاهرات في العراق وسوريا وليبيا بما يخدم مصالحها في الضغط على ايران.

يتبع ..

بغداد اليوم- بغداد

اقر النائب عن تحالف الفتح، حنين قدو، الجمعة 13 كانون الأول 2019، فشل الكتل السياسية داخل مجلس النواب بتحديد الكتلة الأكبر منذ تشكيل حكومة رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وقال القدو في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان

بغداد اليوم- ميسان

أصدرت محكمة التحقيق المركزية في بغداد، أوامر قبض بحق عدد من الأشخاص، بتهمة قتل القيادي في حركة عصائب أهل الحق، وسام العلياوي، وشقيقه.

وأظهرت وثائق صادرة عن رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية، التابعة لمحكمة التحقيق

بغداد اليوم- بغداد

دعا النائب عن تحالف سائرون، برهان المعموري، الجمعة، الجيش العراقي الى تأمين التظاهرات بالتعاون مع أصحاب ’’القبعات الزرق’’.

وكتب المعموري في تغريدة له على ’’توتير’’، قائلاً: ان &

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