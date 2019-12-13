منظمة العفو الدولية تتحدث عن محاولة

2019/12/13 | 19:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة إن على السلطات العراقية أن تضاعف مسؤولياتها وأن تتخذ إجراءات فورية وفعالة لوضع حد لحملة قاتلة متنامية من المضايقات والتخويف والاختطاف والقتل المتعمد للنشطاء والمتظاهرين في بغداد وغيرها من المدن.

وقالت المنظمة في تقرير اليوم انها "جمعت المنظمة هادات تسعة نشطاء ومتظاهرين وأقارب النشطاء المفقودين من بغداد وكربلاء والديوانية الذين قالوا إن ما يحدث هو "حملة إرهاب" وأن "أي مكان آمن" بعد وجود عدد من المحتجين والناشطين.



تعرضوا للقتل أو الاختطاف والاختفاء القسري في الأسبوعين الماضيين ، وكان معظمهم في طريقهم إلى المنزل بعد الاحتجاجات.



تمكن متظاهرون آخرون من الفرار بعد محاولات لإطلاق النار عليهم".

واضاف التقرير "إن الافتقار المطلق للسلطات إلى التحرك خلال الأسابيع الماضية قد مهد الطريق لهذه المرحلة المرعبة الجديدة في ما يبدو أنه محاولة شاملة لسحق الاحتجاجات في العراق من خلال غرس الخوف بين السكان.



وقالت لين معلوف ، مديرة منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط ، إن تقاعس الحكومة يشير ، على الأقل ، إلى الرضا ، وفي بعض الحالات إلى التواطؤ ، في حالات الاختفاء القسري والتعذيب والقتل غير القانوني للأشخاص المتظاهرين في الشوارع للمطالبة بحقوقهم الإنسانية.



مدير أبحاث الشرق.

واشار التقرير الى انه "حقيقة أن الحكومة استقالت لا تعني أنها يمكن أن تتخلى عن مسؤولياتها.



تظل السلطة الرئيسية المسؤولة عن حماية كل شخص في البلاد ، بما في ذلك المحتجين الذين يجب السماح لهم بالتجمع السلمي دون خوف من التداعيات ، ناهيك عن الإرهاب عند الاختطاف أو حتى إطلاق النار عليهم ".

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