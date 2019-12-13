إبراهيم الجعفري: جرائم الاغتيال والتمثيل بجثث الموتى انتهاك لحقوق الإنسان وتهديد للسلم المجتمعي

2019/12/13 | 19:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر وزير الخارجية السابق ابراهيم الجعفري، جرائم الاغتيال والقتل والتمثيل بجُثث الموتى، انتهاكا سافرا لحُقوق الإنسان، وجرس إنذار بتهديد السلم المُجتمَعي، وزرع الفتنة ونشر الفوضى.

وشدد الجعفري في بيان، على ضرورة تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين، وأن تُحافِظ التظاهرات على سلميتها ومسارها الوطنيِّ لحين تحقيق المطالب، وتفويت الفرصة على من وصفهم بالمُندسِّين والعابثين، الذين يُحاولون تشويه صورتها بالتجاوز على المُمتلكات العامّة والخاصة، واستهداف المُتظاهِرين، والقوات الأمنيّة، لزعزعة الثقة بين أبناء الشعب الواحد، داعيا الى ان يتحمل الجميعمسؤولياتهم الوطنيّة، عبر التعاون لحفظ وحدة الصفِّ الوطنيِّ، وتغليب صوت العقل.

وأشار الجعفري الى أهمية أن تُحافِظ القوات الأمنيّة على أروح المُواطِنين، وأن يأخذ القضاء دوره في الكشف عن الجُناة، وإنزال القصاص العادل بالمُجرِمين، مطالبا القوى السياسيّة بتكثيف عملها لتلبية مطالب المُتظاهِرين، والإسراع باختيار رئيس للوزراء.

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