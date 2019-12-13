أول تعليق للمرشح الفائز برئاسة الجزائر

2019/12/13 | 19:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تعهد الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون "بالتغيير"، في أول تعليق له بعد فوزه في انتخابات الرئاسة وفق النتائج الرسمية.

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