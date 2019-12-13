تحذير من فجر وصباح غد السبت

2019/12/13 | 19:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حذر متنبئ جوي، من فجر وصباح يوم غد السبت.

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