2019/12/13 | 19:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء

نفت قيادة شرطة كربلاء ، اليوم الجمعة، الأنباء المتداولة بشأن إصابة عدد من المتظاهرين طعناً بالسكاكين.

وذكر إعلام قيادة شرطة كربلاء في بيان تلقته

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادة شرطة كربلاء تنفي تعرض المتظاهرين للطعن) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادة شرطة كربلاء تنفي تعرض المتظاهرين للطعن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).