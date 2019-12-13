"سباهان اصفهان" ينتزع صدارة الدوري الايراني مؤقتا

2019/12/13 | 19:16 - المصدر: العهد نيوز

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استعاد نادي "سباهان اصفهان" صدارة الدوري الايراني الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه نادي "بيكان" بهدفين نظيفين.

اقيمت المباراة عصر الجمعة على ستاد

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