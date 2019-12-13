الأزمة في العراق تتفاقم.. الموازنة العامة «مؤقتة»

2019/12/13 | 19:16 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أكدت #اللجنة_المالية في مجلس النواب، أن العراق سيدخل عام 2020 بـ«موازنة مؤقتة»، بسبب تأخّر حكومة تصريف الأعمال الحالية إرسالها، لوجود إشكالٍ قانوني إجرائي.وقال عضو اللجنة […]

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