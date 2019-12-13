أول رد فعل من الصدريين على استقالة السوداني من حزبه تمهيداً لترشيحه

2019/12/13 | 20:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – – عبدالحسين غزال في اول رد فعل ، علّق مقرب من زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، في حساب معروف على موقع تويتر على إستقالة النائب محمد شياع السوداني، من حزب الدعوة الإسلامية/ تنظيم العراق ومن كتلة ائتلاف دولة القانون، كونه أحد المرشحين لرئاسة الوزراء في الحكومة الإنتقالية المقبلة.ورفض موقع التعليق{صالح محمد […]

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