مصرف الرافدين ينفي زيادة نسبة الفوائد على القروض

2019/12/13 | 20:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، زيادة نسبة الفائدة عند منح السلف للموظفين والمتقاعدين ، مشيراً إلى شائعة عن وصول نسب فوائد بعض القروض إلى 50 بالمئة .

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