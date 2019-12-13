2019/12/13 | 20:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انا زائر لساحة التحرير ولست متظاهرا و لا محتجا، نحن نترك للشباب حراكهم ولكن بعض ملاحظات: -النرجسية الزائدة لدى بعض اصحاب الخيم خطر.-العدمية في عدم قبول اي شيء يعني ان بعضهم يريد استمرار الوضع على ما هو عليه من دون تحقيق انجاز، لان الانجاز الوحيد لديه هو ما يحققه لشخصه او لجماعته وخيمته.او […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوست.. احمد الهاشم) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوست.. احمد الهاشم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).