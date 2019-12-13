إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية وعبد المجيد تبون رئيساً للجزائر

2019/12/13 | 20:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]فاز المرشح عبد المجيد تبون في الانتخابات الرئاسية في الجزائر على باقي منافسيه خلال الجولة الاولى من الإنتخابات.

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