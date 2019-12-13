الامم المتحدة تصدر بيانا بشأن حادثة الوثبة

2019/12/13 | 20:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]ادانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق [يونامي] ، الجمعة، "الاعدام الغوغائي" لشاب في ساحة الوثبة، داعية السلطات الامنية لالقاء القبض على مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة.

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