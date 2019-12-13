الاستخبارات العسكرية: القبض على إرهابي حاول الهرب من الموصل الى كردستان

2019/12/13 | 20:18 - المصدر: العهد نيوز

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، القبض على إرهابي حاول الهرب من مدينة الموصل الى إقليم كردستان.

وقالت المديرية في بيان تلقت"العهد نيوز" نسخة

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