محافظ النجف يعلن العثور على مقبرتين جديدتين لشهداء الانتفاضة الشعبانية

2019/12/13 | 20:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف

أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم الجمعة، عن العثور على مقبرتين جديدين شمال المحافظ تعود الى فترة الانتفاضة الشعبانية.





وقال الياسري في بيان

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