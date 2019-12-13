شرطة كتالونيا: الكلاسيكو لن يتأثر بالاحتجاجات

2019/12/13 | 20:18 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قالت الشرطة اليوم الجمعة إن الإجراءات الأمنية لتأمين مباراة القمة بين برشلونة وريال مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء المقبل ستضمن عدم تأثرها بأي احتجاجات مطالبة باستقلال إقليم كتالونيا المقررة في اليوم ذاته.

وأوضح إدوارد سالينت رئيس شرطة إقليم كتالونيا للصحفيين اليوم: "سيتم نشر نحو ثلاثة آلاف شرطي وضباط أمن داخل وخارج ملعب كامب نو الخاص ببرشلونة لحماية الفريقين والجماهير وحكام المباراة".

وأضاف أن الشرطة مستعدة لكافة الاحتمالات لكنها لا تعتقد إقدام المحتجين على محاولة اجتياح الملعب خلال المباراة.

وكانت المباراة مقررة في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لكن تم تأجيلها بناء على طلب رابطة الدوري بسبب مخاوف أمنية عقب احتجاجات في كتالونيا.

ودعت جماعة مؤيدة لاستقلال كتالونيا للاحتجاج قبل المباراة بـ 4 ساعات في عدة مناطق حول الملعب.

ولم تطالب الجماعة المحتجين بمنع الجماهير من دخول الملعب أو تعطيل المباراة لكنها قالت إنها أعطت تعليمات للجماهير التي ستكون داخل الملعب.

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