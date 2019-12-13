ريال مدريد يقترب من العودة قبل موقعة فالنسيا

2019/12/13 | 20:18 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

واصل فريق ريال مدريد، تحضيراته لخوض مواجهة فالنسيا، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الليجا، في معقل الخفافيش "الميستايا".

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الكولومبي خاميس رودريجيز بدأ في التدرب منفردًا على العشب، ضمن رحلة تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وفي سياق منفصل، واصل ماركو أسينسيو وإيدين هازارد ومارسيلو ولوكاس فاسكيز، عملية التعافي من الإصابات التي يُعانون منها.

وقرر زيدان، ضم بعض لاعبي فريق الشباب، وهم ألتوبي وخافي هيرنانديز لتعويض الغيابات.

ويحتل ريال مدريد، وصافة ترتيب الليجا برصيد 34 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن المتصدر برشلونة.

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