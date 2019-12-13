بعد ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء .. محمد شياع السوداني يعلن استقالته من

2019/12/13 | 20:20 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد سكاي برس

اعلن السياسي محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، عن استقالته من حزب الدعوة.

وقال السوداني فيتغريدة على تويتر "انني اعلن استقالتي من حزب الدعوة الاسلامية تنظيم العراق ومن كتلة ائتلاف دولة القانون".واضاف، اني "لست مرشحاً عن اي حزب، وللعراق انتمائي اولاً".

يشار الى ان مصدر سيا...

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