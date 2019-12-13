2019/12/13 | 20:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علّق صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، على استقالة محمد شياع السوداني من حزب الدعوة.

وقال العراقي في تغريدة على موقعه في تويتر، ردّاً على أحد الاشخاص قام بتوجيه سؤال مفاده محمد شياع السوداني، استقلت ام لم تستقل فأنت خارج دائرة الاختيار، بعد كل هذه السنين تأتي اليوم، لتعلن استقالتك من حزب السراق وكتلة الفساد، فعلق صالح محمد العراق بعبارة ما تعبر علينا كلاواتهم.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعليق صالح محمد العراقي على استقالة محمد شياع السوداني) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعليق صالح محمد العراقي على استقالة محمد شياع السوداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).