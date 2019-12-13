2019/12/13 | 20:23 - المصدر: بغداد اليوم

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محافظ النجف يعلن موافقة التخطيط على ادراج مشاريع عام 2014 ضمن مشاريع 2019

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