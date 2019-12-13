العراق.. أوامر قبض بحق قتلة الشهيد القائد وسام العلياوي وشقيقه

2019/12/13 | 20:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر القضاء العراقي ‏الجمعة‏، أوامر إلقاء قبض بحق قتلة القيادي في الحشد الشعبي وسام العلياوي وشقيقه الذي استشهد في هجوم مسلح غادر استهدف مقر عصائب اه...

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