ذي قار تشيع سبعة شهداء قضوا بهجوم ارهابي في سامراء

2019/12/13 | 20:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..شيعت محافظة ذي قار ، صباح اليوم الجمعة ، سبعة شهداء من سرايا السلام قضوا مساء امس في هجوم انتحاري استهدف لواء 313 حشد شعبي في سامراء .وجابت جثامين الشهداء مدينة الناصرية وساحة الحبوبي بمشاركة الاف المشيعين من ابناء المحافظة .وكانت خلية الاعلام الامني قد اعلنت مساء امس الخميس ، […]

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