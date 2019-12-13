شاهد : “محمد عبده” يثير الاستياء والجدل برفقته مع “فيفي عبده”

2019/12/13 | 20:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تسببت صورة قديمة للفنان محمد عبده برفقة الراقصة المصرية فيفي عبده في حالة من الجدل والإستياء على مواقع التواصل الإجتماعي .ونشرت الراقصة المصرية الصورة التي كانت ترقص فيها بجانب المطرب الكبير على وقع أغنية له .وعلقت قائلة : مساء الفل من مصر أم الدنيا ‏الصورة دي من الأرشيف مع فنان العرب […]

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