قيادي في تيار الحكمة يرد على استقالة السوداني: هاي شلون يفهموها بالله!

2019/12/13 | 20:29 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الاخباريةرد القيادي في تيار الحكمة بليغ ابو كلل على استقالة النائب محمد شياع السوداني المرشح لرئاسة الوزراء من حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون تمهيداً لترشيحه...

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