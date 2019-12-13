بالصور .. متظاهرو التحرير يردون على استقالة السوداني

2019/12/13 | 20:29 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الاخباريةرد متظاهرو التحرير على استقالة المرشح لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني من حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون.حيث ذكرت مصادر سياسية إن الكتل السياسية...

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