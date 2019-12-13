صدور أوامر قبض بحق 17 شخصا بتهمة قتل القيادي في عصائب أهل الحق وسام العلياوي وشقيقه

2019/12/13 | 20:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت محكمة التحقيق المركزية في بغداد، أوامر قبض بحق عدد من الأشخاص، بتهمة قتل القيادي في حركة عصائب أهل الحق، وسام العلياوي، وشقيقه.

وأظهرت وثائق صادرة عن رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، التابعة لمحكمة التحقيق المركزية، صدور مذكرات قبض بحق سبعة عشر شخصاً جميعهم من محافظة ميسان، وفق أحكام المادة اربعمئة وست، من قانون العقوبات العراقي.

وأشارت الوثائق إلى أن شكاوى قدمت ضد هؤلاء المتهمين، في مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد.

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