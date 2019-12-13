أول فيديو لتركي آل شيخ بعد تعافيه من المرض

2019/12/13 | 20:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / نشر المستشار تركي آل شيخ ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية، فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد تماثله للشفاء.وقال آل شيخ، إنه سيعود لعمله ومتحمس جدا ل موسم الرياض الذي ساهم فيه.

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