رئيس حزب الحل: لا يقف ضد المتظاهرين أو يشيطنهم أو يحرف مسارهم إلا ظالم أو باغي

2019/12/13 | 20:31 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس حزب الحل الدكتور جمال الكربولي ،اليوم الجمعة، أنه لا يقف ضد المتظاهرين أو يشيطنهم أو يحرف مسارهم إلا ظالم أو باغي.وقال الكربولي في تغريدة له عبر تويتر عن المتظاهرين...

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