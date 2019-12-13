ترمب يعلن إلغاء الرسوم الجمركية المقرر فرضها على الصين

2019/12/13 | 20:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلن الرئيس الأمريكي اليوم (الجمعة) إلغاء رسوم جمركية جديدة على الصين كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في نهاية الأسبوع، وذلك في إطار «المرحلة الأولى» لاتفاق تجاري تم التوصل إليه.وكتب ترمب على «تويتر» أن الرسوم «لن تفرض نظرا لأننا توصلنا للاتفاق».وجاءت تغريدته بعد إعلان بكين أولا عن اختراق في الحرب […]

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