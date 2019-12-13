اصابة رئيس اتحاد كمال الاجسام في اقليم كوردستان و6 من افراد اسرته بحادث سير

2019/12/13 | 20:41 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصيب رئيس اتحاد كمال الاجسام في اقليم كوردستان برهان علي جمعة مع ستة اشخاص من افراد اسرته اليوم الجمعة بحادث سير وقع في قضاء كويسنجق في محافظة اربيل عاصمة اقليم […]

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