2019/12/13 | 20:41 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري، عن العثور على مقبرتين جديدتين شمال المحافظة، تعود الى فترة الانتفاضة الشعبانية.الياسري اكد ان كوادر دائرة المقابر الجماعية التابعة لمؤسسة الشهداء وبمتابعة ميدانية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقبرتان جديدتان لضحايا الانتفاضة الشعبانية بالنجف “صور”🔺) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقبرتان جديدتان لضحايا الانتفاضة الشعبانية بالنجف “صور”🔺) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).