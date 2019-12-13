مختصون يرحبون بالتوجه لدعم المنتج المحلي

2019/12/13 | 20:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب أكاديميون مختصون بالاقتصاد بالتوجه نحو دعم المنتج المحلي لما فيه من تنمية للاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل واسعة الى جانب وقف تدهور العملة، واشروا في احاديثهم الخطوات العملية التي يجب ان تتبعها الحكومة لانجاح مشروعها في دعم المنتجات المحلية.

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