أرامكو السعودية تكسب 960 مليار ريال في يومين

2019/12/13 | 20:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قفز سهم شركة أرامكو السعودية بنسبة 4.55 في المائة 1.6 ريال” عند الإغلاق أمس ليبلغ 36.8 ريال، لتصبح قيمة الشركة بالتالي 7.4 تريليون ريال “1.96 تريليون دولار”، رابحة 960 مليار ريال خلال يومين فقط من التداول، علما بأن سهم الشركة افتتح الجلسة بالنسبة القصوى لتتجاوز قيمة الشركة تريليوني دولار عند الافتتاح.يؤكد وصول القيمة […]

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