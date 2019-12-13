قنصليتا إيران في النجف وكربلاء... أطول فترة إغلاق منذ 1980 وترجيحات بتعويضها

2019/12/13 | 20:43 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز..



من المرجح أن تتولى الحكومة العراقية تعويض الضرر البالغ في مبنى القنصلية الإيرانية بمدينة النجف، التي أحرقها ...

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