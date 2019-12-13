2019/12/13 | 20:43 - المصدر: سومر نيوز
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
عاجل سومر نيوز تنشر نص خطبة المرجعية العليا اليوم الجمعة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
13/12/2019م
بسم الله الرحمن الرحيم
مرّت قبل أيام الذكرى السنوية الثانية لإعلان النصر على داعش في الم...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
عاجل سومر نيوز تنشر نص خطبة المرجعية العليا اليوم الجمعة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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