عاجل سومر نيوز تنشر نص خطبة المرجعية العليا اليوم الجمعة

2019/12/13 | 20:43 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد :سومر نيوز

13/12/2019م

بسم الله الرحمن الرحيم

مرّت قبل أيام الذكرى السنوية الثانية لإعلان النصر على داعش في الم...

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