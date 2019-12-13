بالصور .. بعثة القوة الجوية تصل الجزائر استعداداً للبطولة العربية

2019/12/13 | 20:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوصل مساء اليوم الجمعة وفد نادي القوة الجوية لكرة القدم الى الجزائر قادماً من تونس، وذلك تحضيرا لملاقاة مولودية الجزائر في إياب كأس العرب للأندية الأبطال يوم الاثنين المقبل .وأنهى القوة الجوية امس الخميس معسكره التدريبي في تونس والذي أستمر 5 أيام، تأهبا لمواجهة الاياب مع مولودية الجزائر ، اذ يحتاج فيه الفريق الازرق الى الفوز او التعادل الايجابي ، بينما في حال نهاية المباراة بالتعادل السلبي من دون اهداف فسيتم حسمها بالاوقات الاضافية او ركلات الترجيح .يذكر ان مباراة الاياب التي اقيمت في اربيل ، انتهت بالتعادل من دون اهداف .

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