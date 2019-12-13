إنتاج العراق من «العنبر» يغطي 60% من الحاجة المحلية

2019/12/13 | 20:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكدت وزارة الزراعة، الجمعة، أن الكمية المنتجة من محصول الشلب(رز العنبر) تسد 60 بالمئة من الحاجة المحلية، مشيرا الى أن هذا الانجاز لم يتحقق منذ عشرات السنين.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد المسعودي في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الكميات المتوقع انتاجها من محصول الشلب قد تصل الى 750 ألف طن اي بمعني ان الرز الخالص بعد الجرش قد يصل الى 500 ألف طن رز عنبر أو أكثر".

وأشار الى أن "حاجة العراق من الرز تقدر من 900 ألف الى مليون طن وبالتي فإن الكمية المنتجة قد تسد 60 بالمئة من الاستهلاك المحلي ويعد ذلك انجازا لم يحصل في العراق منذ عشرات السنين".

وأضاف المسعودي "خطة الوزارة تقتضي بمواصلة تقديم الخدمات للفلاحين والمزارعين من بذور واسمدة ومبيدات وتقنيات حديثة فضلا عن ارشادات وتوجيهات مستندة الى بحوث علمية وتجارب دقيقة من اجل تحقيق التنمية في المنتوج المحلي من المحاصيل الزراعية".

ولفت إلى أن "الوزارة اتخذت اجراءات لحماية المنتج المحلي من خلال منع الاستيراد للمحاصيل المتوفرة محليا وكذلك للمنتجات الحيوانية من الالبان وبيض المائدة واعدت قائمة من 23 منتجاً نباتياً وحيوانياً يمنع استيرادها، بالتعاون مع هيئة المنافذ الحدودية ووزارة التجارة والهيأة العامة للجمارك".

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