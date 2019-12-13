العراق يسلم روسيا وجبة جديدة من أطفال الدواعش

2019/12/13 | 20:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة أن 8 أطفال روس، ممن كانوا في مناطق تنظيم داعش، أعيدوا من العراق إلى روسيا، عبر سوريا.

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