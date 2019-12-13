2019/12/13 | 20:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناطق باسم وزارة الداخلية العميد خالد المحنا لـ العهد: التحقيقات لازالت مستمرة لكشف الجناة المسؤولين عن جريمة الوثبة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/13 | 20:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناطق باسم وزارة الداخلية العميد خالد المحنا لـ العهد: التحقيقات لازالت مستمرة لكشف الجناة المسؤولين عن جريمة الوثبة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الناطق باسم وزارة الداخلية العميد خالد المحنا لـ العهد: التحقيقات لازالت مستمرة لكشف الجناة المسؤولين عن جريمة الوثبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).