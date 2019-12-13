2019/12/13 | 20:49 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق على صفيح ساخن.. المرجع الشيعى الأعلى يدين عمليات قتل وخطف المتظاهرين فى العاصمة بغداد.. "السيستانى" يطالب بالكشف عن منفذى عمليات الخطف ومحاسبته... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/13 | 20:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

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