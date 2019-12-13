٣ مباريات بانتظار الاولمبي قبيل كاس اسيا

2019/12/13 | 20:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد مصدر مقرب من بعثة المنتخب الاولمبي بكرة القدم، اليوم الجمعة، ان الفريق سيجري ثلاث مباريات استعدادا لكاس اسيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو.

واضاف المصدر لـ"الغد برس" ان "المدرب عبد الغني شهد طلب اجراء مباريات قوية لغرض الاستقرار على التشكيلة اضافة الى الوقوف على مستوى اللاعبين".

وبين ان "المباراة الاولى ستكون مع أوزبكستان بتاريخ ٢٢-١٢-٢٠١٩ في دبي واللقاء الثاني مع الامارات بتاريخ ٢٥-١٢-٢٠١٩ في دبي ايضا".

واشار الى ان "اللقاء الثالث سيكون مع السعودية بتاريخ ٣-١-٢٠١٩ في بانكوك وبعدها سيخوض المنتخب مجريات الكاس".

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