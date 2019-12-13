صالح العراقي: وداعا

2019/12/13 | 20:50 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نشر صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، منشورا من كلمة واحدة وهو "وداعا".

ونشر العراقي منشوره على صفحته بموقع الفيسبوك واطلعت عليه "الغد برس" حيث تضمن "وداعا" فقط، دون توضيح الاسباب.

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