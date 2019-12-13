الولايات المتحدة والصين تتوصلان إلى اتفاق المرحلة الأولى لإنهاء الحرب التجارية

2019/12/13 | 20:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الولايات المتحدة والصين، التوصل إلى اتفاق المرحلة الأولى لإنهاء الحرب التجارية المشتعلة بين البلدين.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في تغريدتين نشرهما على حسابه الرسمي في تويتر، ان الاتفاق تم على صفقة كبيرة جدا للمرحلة الأولى مع الصين، بعد موافقتهم على إجراء تعديلات هيكلية كثيرة، وشراء كميات ضخمة من منتجات الزراعة والطاقة والبضائع الصناعية إضافة إلى أشياء عديدة جدا.

وأضاف ترمب أن الولايات المتحدة ستبقي رسوم خمسة وعشرين بالمئة المفروضة على بعض السلع الصينية، مؤكدا أن بلاده قررت عدم تطبيق الرسوم الجديدة، التي كان من المخطط فرضها يوم الخامس عشر كانون الاول، في ظل التوصل إلى هذه الصفقة.

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