الرئيس الجزائري المنتخب: لم تسفك أي قطرة دم خلال الحراك الاحتجاجي

2019/12/13 | 20:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أكد الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، في أول مؤتمر صحفي بعد انتخابه، أنه سيمد يديه للحراك من أجل حوار جاد يحقق مصلحة البلاد وحدها.

وصرح عبد المجيد تبون بأنه يريد العمل بعيدا عن الإقصاء وأنه يسعى إلى لم الشمل في الجزائر.

وشدد الرئيس الجديد على أن مسار الانتخابات أعاد البلاد إلى سكة الشرعية.

وأفاد بأنه يريد على ضوء الانتخابات بناء الجمهورية الجديدة في الجزائر، موضحا أنه سيعمل على إدماج الشباب الجزائري في الحياة السياسية والاقتصادية.

وتابع قائلا إنه سيطوي صفحة الماضي، مجددا تمسكه بتنفيذ التزاماته للشباب.

وأشر في كلمته إلى أن ما يحسب للجزائر هو أنه لم تسفك أي قطرة دم خلال الحراك رغم وجود مخططات للقضاء على الدولة.

كما وجه تبون رسالة إلى رجال الأعمال، حيث أكد أن الشرفاء منهم يعدون جزء من الجزائر الجديدة ومساهمين بصناعة مجدها.

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عن توقف قصير في المفاوضات التي تجري في الدوحة مع "حركة طالبان" بعد الهجوم الذي استهدف قاعدة باغرام العسكرية الجوية الأمريكية في أفغانستان.

ونشر الموفد الأمريكي للمحادثات مع طال

بغداد اليوم - متابعة

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، عقوبات على شخصيات لبنانية وشركات داعمة لحزب الله.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إنها "فرضت عقوبات على رجل الأعمال اللبناني سعيد ناظم أحمد، وصالح علي عاصي، وطوني بطرس صعب، بسبب ت

بغداد اليوم - متابعة

تعهد الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون "بالتغيير"، في أول تعليق له بعد فوزه في انتخابات الرئاسة وفق النتائج الرسمية.

وقال تبون في تغريدة له على صفحته الرسمية بموقع تويتر: "بالتغيير ملتزمون وعليه قادرون.

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