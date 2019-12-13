القبض على إرهابي حاول الهرب من الموصل الى كردستان العراق

2019/12/13 | 20:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة، القبض على إرهابي حاول الهرب من مدينة الموصل الى منطقة كردستان العراقية....

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