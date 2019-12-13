محتجون ضد انقطاع الكهرباء وسوء الخدمات يقطعون الطريق بين السليمانية ورانية

2019/12/13 | 21:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تظاهر العشرات من أهالي احدى القرى، التابعة لقضاء رانية بمحافظة السليمانية، احتجاجا على استمرار انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة.

وذكرت مصادر محلية، ان المحتجين من اهالي قرية قرني آغا، بناحية جوار قرنة، قطعوا الطريق الرابط بين قضاء رانية ومحافظة السليمانية، احتجاجا على استمرار انقطاع التيار الكهرباء، وقلة وقود التدفئة، بالتزامن مع موجة الثلوج وانخفاض درجات الحرارة، التي تشهدها عدد من مناطق إقليم كردستان، في وقت أكد فيه عدد من الأهالي، انهم لم يتسلموا حصصهم من مادة النفط الأبيض، طوال العامين الماضيين.

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