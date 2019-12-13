العتبة العباسية المقدسة تستقبل عائلة الشهيد المهنا وتتعهد ببناء منزل لها

2019/12/13 | 21:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تشرّفت عائلةُ الشهيد أحمد المهنّا بعد ظهر اليوم بزيارة العتبة العبّاسية المقدّسة، وتشرّف خَدَمةُ العتبة باستقبالهم، وكان لهم لقاءٌ مع وكيل المرجعيّة الدينيّة العُليا والمتولّي الشرعيّ للعتبة المقدّسة السيد أحمد الصافي.

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