المحنا يتحدث لـ

2019/12/13 | 21:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكد الناطق باسم وزارة الداخلية العميد خالد المحنا، اليوم الجمعة، ان التحقيقات لازالت مستمرة لكشف الجناة المسؤولين عن جريمة الوثبة.

وقال المحنا في حديث

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