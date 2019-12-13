محطة الفضاء الدولية تستعد لاستقبال الحشيش

2019/12/13 | 21:20 - المصدر: العهد نيوز

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قرر معمل أبحاث كولورادو التعاون مع شركة النقل الفضائي “سبيس إكس” (SpaceX) لإرسال نباتات القهوة والقنب (النبات المسؤول عن الحشيش والماريغوانا) إلى محطة

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